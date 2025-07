Perugia, nuovo sistema di richiesta della carta d’identità elettronica

Non è necessario essere in possesso di credenziali SPID o CIE

A partire dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida per viaggiare nei paesi all’estero dove non è richiesto il passaporto. Diventa indispensabile munirsi della carta d’identità elettronica e a tal proposito prenotare un appuntamento per il suo rilascio diventa più facile.

Per richiederla infatti è sufficiente collegarsi all’apposto sito del Comune di Perugia e scegliere, non è necessario essere in possesso di Spid o Cie, sportello data e ora. Dopo aver motivato la richiesta (rinnovo o rilascio) si inseriscono i dati anagrafici e al termine della procedura si riceve mail e sms con

il riepilogo della prenotazione: sportello, data, ora

l’elenco dei documenti da presentare il giorno dell’appuntamento

In alternativa si può prenotare l’appuntamento tramite il portale del Ministero dell’Interno.