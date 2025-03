Sicurezza a Perugia, Donato: “Impegno su stazione di Sant’Anna”

“Maggior presidio finalizzato a prevenire i fenomeni di degrado noti da molto tempo”

Il consigliere Antonio Donato, delegato in materia di Sicurezza Urbana, ha annunciato l’intenzione dell’amministrazione comunale di intensificare misure di prevenzione e sicurezza presso la Stazione di Sant’Anna, un luogo che attende da anni maggiore attenzione e presidio del territorio.

“Negli ultimi anni, la stazione di Sant’Anna ha vissuto troppo spesso situazioni di degrado e problematiche legate ad attività illecite che hanno suscitato preoccupazione nei cittadini, a partire da coloro che la frequentano per motivi di mobilità, lavoro e turismo,” ha dichiarato Donato in una nota. “Oggi – prosegue – ho avuto l’opportunità di visitare la stazione e dialogare con dipendenti e commercianti per comprendere meglio le dinamiche di certi fenomeni”.

Dopo aver esaminato i rapporti della Polizia Locale, il consigliere ha evidenziato la necessità di un intervento coordinato e strutturato, che sarà portato all’attenzione del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Insieme alla Sindaca – ha aggiunto – abbiamo deciso di sottoporre la questione al prossimo incontro in Prefettura per sviluppare un piano d’azione congiunto, che includa anche interventi infrastrutturali e misure di prevenzione tecnologica. È essenziale che la Stazione di Sant’Anna, come porta d’accesso al centro storico, diventi un luogo più sicuro e accogliente”.

“Il nostro approccio, come sempre – sottolinea il consigliere – sarà diretto, proattivo e integrato: ci impegneremo a prendere tutte le misure necessarie per il miglioramento della situazione. Questo rappresenta un chiaro segnale di impegno per affrontare le problematiche di degrado ormai note da tempo e garantire la sicurezza dei nostri cittadini”.

“Siamo fiduciosi – conclude – che una forte collaborazione tra il comune, le autorità e le forze dell’ordine porterà a risultati positivi”.