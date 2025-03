Passaggio Tirreno-Adriatico 12 marzo: stop alla circolazione

Sospensione della circolazione almeno 45 minuti prima del passaggio della carovana di ciclisti

A seguito del passaggio della Tirreno-Adriatico, il giorno 12 marzo, dalle 13.30 alle 14.40, la Polizia Locale comunica la sospensione della circolazione almeno 45 minuti prima del passaggio della carovana di ciclisti che entrerà nel comune di Perugia a Tavernelle, sulla variante, e proseguirà fino a Castel del Piano, all’interno del centro abitato, per dirigersi poi verso Pila, San Martino in Colle, San Martino in Campo e uscire dal comune in direzione Torgiano.