Perugia, controlli a Fontivegge: sanzionato un locale per musica e alcol

“Siamo impegnati ogni giorno – dichiara Antonio Donato, consigliere comunale con delega alla sicurezza urbana – in un lavoro congiunto tra amministrazione, cittadini e forze dell’ordine per garantire maggiore vivibilità e sicurezza”

Nell’ambito del potenziamento delle attività di controllo sul territorio e del costante confronto con i cittadini, volto a garantire risposte rapide e concrete alle criticità segnalate, nella notte tra venerdì e sabato è stato effettuato un intervento nella zona di Fontivegge da parte degli agenti della Polizia Locale.

Durante un controllo effettuato intorno alle ore 5.00 in un pubblico esercizio, gli agenti hanno accertato la presenza di circa 25 persone che stavano consumando alcolici e ballavano con musica diffusa da un impianto di amplificazione. Alla presenza degli agenti è stata inoltre rilevata la vendita per asporto di una bottiglia di birra.

A seguito dell’intervento sono state contestate due violazioni: la vendita di alcolici oltre l’orario consentito – sanzionata con una multa di 6.666,67 euro – e l’organizzazione di un pubblico spettacolo non autorizzato, fattispecie prevista e punita penalmente.

«Siamo impegnati ogni giorno – dichiara Antonio Donato, consigliere comunale con delega alla sicurezza urbana – in un lavoro congiunto tra amministrazione, cittadini e forze dell’ordine per garantire maggiore vivibilità e sicurezza. In aree complesse come quella di Fontivegge, il dialogo con la cittadinanza e la rapidità d’azione sono fondamentali. Questi interventi non sono episodi isolati, ma fanno parte di una strategia più ampia, che punta a ristabilire regole chiare e rispetto per la convivenza civile».

Il Comune di Perugia – conclude Donato – continua a fare la propria parte anche sul versante degli interventi nella zona di Fontivegge, con maggior frequenza, maggior rapidità e maggiore capacità operativa, per affermare concretamente la presenza delle istituzioni nei luoghi che più ne hanno bisogno.