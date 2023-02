Piscina comunale di Spello, in corso il secondo stralcio di riqualificazione dell’impianto

L’intervento finanziato con un importo di 200mila euro

In corso i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’impianto natatorio, finanziati con un importo di 200 mila euro, di cui 100 mila con risorse proprie del Comune di Spello e 100 mila tramite il bando di l’attuazione del Programma annuale per l’impiantistica sportiva 2021 della Regione Umbria. Con questo secondo stralcio sarà riqualificata la pavimentazione dell’area adiacente al piano vasca e ampliato il lastricato solare con la realizzazione di un’area a prato al fine di garantire anche l’aumento della capienza dei bagnanti; sarà inoltre tinteggiata la facciata esterna dell’edificio degli spogliatoi e si procederà con il rifacimento dell’area di ingresso alla struttura. L’intervento fa seguito a quello realizzato nella stagione primaverile che grazie ad un ulteriore finanziamento del Comune di 200 mila euro ha consentito il miglioramento tecnologico degli spazi interni, con particolare riferimento agli spogliatoi, degli impianti di filtrazione delle vasche e l’efficientamento energetico degli apparecchi illuminanti.