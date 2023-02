Il Carnevale di San Sisto in centro

La festa con i bambini delle scuole perugine martedì 21 febbraio alle 10

Il carnevale di San Sisto con i suoi carri approda nel Centro Storico di Perugia.

Martedì 14 febbraio, ossia “martedì grasso”, i Rioni di San Sisto con i carri saranno nell’acropoli per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della festa.

L’evento, a cura del Comune di Perugia, prevede due momenti.

La mattina dalle 10 è in programma in piazza IV novembre la festa di carnevale con i bambini delle scuole perugine, infanzia e primarie. Per l’occasione il Comune di Perugia ha messo a disposizione degli scuolabus (ciascuno con capienza di 30 posti) per i vari istituti comprensivi. Saranno presenti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale per il saluto istituzionale.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, è prevista la sfilata lungo corso Vannucci dei carri allegorici aperta a tutta la cittadinanza.