Perugia, un ‘ponte’ di attrazioni al parco di Città della Domenica

Con il ‘ponte’ del 2 giugno, Festa della Repubblica italiana, si allunga il fine settimana di Città della Domenica. Fino al 5 giugno, infatti, il divertimento è assicurato per le famiglie che decideranno di trascorrere queste giornate tra natura e spettacoli all’interno del parco perugino, che apre alle 9.30 e chiude alle 19.30.

Oltre alla Falconeria, a cura di Experience Umbria, in cui protagonisti sono falchi, poiane, aquile, grifoni, civette e gufi, spazio a ‘Questo libro fa di tutto’, animazione ad opera di Michele Volpi che con ‘Le fiabe della LiberBici’ farà una lettura itinerante di favole spostandosi appunto in bicicletta in diversi punti del parco per raccontare storie fantastiche. E poi ancora, nell’area Far West ci saranno ‘Il cerchio del potere Apache’, ‘Caccia all’oro’ e ‘Assalto al treno’, il tutto a cura di Arete training.

Tra le attrazioni da ammirare, oltre al Missile, da cui si gode di un panorama mozzafiato sulle città di Perugia, Assisi e Spoleto fino all’Appennino umbro-marchigiano, c’è la nuova scultura dell’artista bulgaro Kiril Cholacov. Si tratta di un grande libro posto all’ingresso del parco su cui è inciso il messaggio del ranger che dà il benvenuto ai bambini, ricordando loro che nel parco si trovano “tante specie venute da lontano” e che “coesistono in simbiosi piante e animali selvatici”. Il ranger invita i piccoli visitatori a sentirsi parte di questo mondo, ricordando che il parco appartiene agli animali e i visitatori sono loro ospiti. L’invito è, infine, a rispettarlo e a proteggerlo “perché la loro casa è anche vostra”.

Ad accompagnare i visitatori in giro per il parco ci sarà anche lo storico Trenino, che è tornato per la gioia di grandi e piccini. Chi ama gli animali, poi, potrà vedere non solo quelli liberi nel parco, come daini, mufloni e scoiattoli, ma anche i numerosi esemplari delle diverse specie dell’itinerario faunistico, come la civetta delle nevi che in questi giorni ha ripreso a covare, e del Rettilario.