Perugia: sopralluogo al centro civico di Ponte San Giovanni

Coordinata dalla IV Commissione Cultura



La IV Commissione Cultura, presieduta da Michele Cesaro, ha dedicato la seduta del 20 aprile al sopralluogo presso il centro civico “Euliste” di Ponte San Giovanni.

Per l’occasione i consiglieri sono stati accompagnati dalla dirigente dell’area servizi alla persona Roberta Migliarini e dall’e.q. decoro urbano ed art bonus Arch. Stefano Barcaccia.

La palazzina sede del nuovo centro civico ci trova in piazza Chiabolotti, a fianco della nuova caserma dei Carabinieri e dell’area dove il giovedì si svolge il mercato. E’ costituita da un solo piano ed ospita quattro servizi: gli uffici di cittadinanza, l’urp, la polizia locale e la biblioteca “biblionet”. Proprio l’accorpamento di questi servizi ha consentito di dismettere alcuni immobili che, in precedenza, erano condotti in locazione con un risparmio nell’ordine di circa 130mila euro l’anno.

Barcaccia ha spiegato che l’intera progettazione e la direzione dei lavori sono state curate dal personale comunale.

L’intervento è partito fin dal 2017 con l’approvazione del progetto di fattibilità, mentre i lavori sono iniziati nel 2019. L’inaugurazione è avvenuta il 7 aprile del 2022.

L’importo complessivo finanziato dal Comune di Perugia con mutui ed alienazioni immobiliari è stato di circa 2,2 milioni di euro.

Barcaccia ha spiegato che la struttura verrà ulteriormente valorizzata in futuro grazie all’intervento Pinqua2 che consentirà di costruire nell’atrio di ingresso una pensilina dotata di pannelli fotovoltaici.

La struttura si compone di un punto di accoglienza all’ingresso alla cui immediata sinistra si trova il corridoio che conduce agli uffici della cittadinanza (che svolgono servizi anche in favore del Comune di Torgiano) e della polizia locale.

Di fronte si trova invece l’urp, ufficio per le relazioni con il pubblico.

Dotata di un ingresso autonomo è invece la biblioteca Biblionet, gestita dalla cooperativa Conser. La responsabile Anna Maria Fiorito ha spiegato che la struttura bibliotecaria si compone di tre aree: la sala principale subito all’ingresso, quella riservata ai bambini/ragazzi ed infine la sala polivalente. Biblionet, dopo il suo trasferimento nel centro Euliste dalla vecchia sede, ha fatto registrare numeri sempre crescenti, raggiungendo oggi le 40mila presenze l’anno con circa 30mila prestiti di libri. Quadruplicate le presenze giornaliere.

I consiglieri di maggioranza hanno espresso soddisfazione per un intervento utile alla cittadinanza che ha consentito di dotare il quartiere di un punto di riferimento in un’area strategica di Ponte San Giovanni. I consiglieri dell’opposizione hanno sottolineato, pur apprezzando la struttura, che l’accorpamento di vari servizi in un unico luogo ha tuttavia lasciati sguarniti alcuni presidi sociali che si trovavano nella frazione e che, dopo il rilascio, non sono stati riempiti con altre funzioni.