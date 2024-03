A Ponte San Giovanni l’Oasi dei profumi e del respiro

Urban Bee park alla memoria dell’etnobotanico Giuseppe Nardelli

Èstata inaugurata nel quartiere di Ponte San Giovanni, a Perugia, la nuova Oasi dei profumi e del respiro – Urban Bee park.

Realizzata all’interno del parco Pascoletti di via della Scuola, è dedicata alla memoria dell’etnobotanico Giuseppe Maria Nardelli.

Frutto di un progetto che ha visto collaborare varie realtà, l’oasi è stata realizzata riprendendo la forma dell’apparato respiratorio, trachea e polmoni.

Lungo il percorso sono state piantate specie vegetali aromatiche come rosmarino, timo, santoreggia e lavanda, importanti per la salubrità dell’aria, per gli insetti e per l’apparato respiratorio. Posizionata nell’area anche la prima di una serie di arnie. La nuova oasi diventerà un laboratorio per le scuole che potranno approfondire temi ambientali.

La proposta progettuale è partita dal Lions Club Perugia Host con il professor Aldo Ranfa ed è stata poi sviluppata insieme a Comune, Consulta dei rioni e delle associazioni, Afas e lo stesso Lions Club.

Di un “progetto culturale e scientifico di grande valore” ha parlato all’inaugurazione il sindaco Andrea Romizi che ha chiesto ai cittadini “di voler bene a questi luoghi, di prendersene cura per trasmetterli ai ragazzi”. Presente anche l’assessore all’Ambiente Otello Numerini, il prof. Aldo Ranfa, Letizia Mezzasoma per il Lions e Gianfranco Mincigrucci della Consulta, che si occuperà della gestione. A ricordare la figura di Nardelli, il figlio Giuseppe Marino che ha contribuito in prima persona al progetto. Ha espresso soddisfazione per l’iniziativa realizzata “in un’area metropolitana, multietnica, dedicata allo sport e dove c’è attenzione al verde urbano”.