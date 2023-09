Pantheon di Pietro Perugino: hanno preso il via gli itinerari attraverso l’Umbria per celebrare il pittore

Ha preso il via nella giornata di ieri, 28 settembre, il progetto “Il pantheon di Pietro Perugino. Itinerari attraverso l’Umbria”, un’iniziativa che intende celebrare il grande pittore con alcuni eventi che si svolgeranno presso i Comuni di Perugia, Bettona, Marsciano e Deruta.

I quattro Enti con questo progetto, la cui direzione scientifica è curata dal prof. Francesco Federico Mancini e realizzato con in collaborazione con Archimede Arte, hanno partecipato ad un apposito bando della regione dell’Umbria ottenendo il relativo finanziamento.

Sono previsti itinerari nei luoghi del Perugino, ove sarà possibile scoprire, tramite le opere conservate in chiese, musei e palazzi, il percorso artistico di Pietro Vannucci nelle sue diverse fasi, da quelle dell’età giovanile fino ad arrivare a quelle dell’epoca tarda.

Le iniziative hanno preso il via il 28 settembre alle 17 con un primo appuntamento a Deruta nella sala del Consiglio e alla Pinacoteca Comunale; è stata poi la volta di Fontignano nella piazza di Pietro Perugino alle 19.00 e, successivamente, alle 21.00 nella Sala Capitini a Marsciano. Sabato 30, alle 18.00 sarà la volta del Comune di Bettona, con appuntamento al teatro Excelsior a Passaggio di Bettona.

L’incontro di Fontignano, cui ha partecipato tra gli altri la dirigente del Comune di Perugia Maria Luisa Martella ed il presidente della proloco di Fontignano Claudio Fortunelli, è stata l’occasione per parlare delle grandi opere presenti nel territorio di Perugia, come l’affresco della Chiesa di San Severo e nella Cappella dell’Annunziata a Fontignano, dove Perugino morì nel 1523. Il tutto è stato impreziosito, nello spettacolo serale andato in scena nell’area verde di Fontignano dalle proiezioni animate realizzate con la regia di Alex Visani e girate preso la cappella di San Severo.

“Per la nostra città “Il Perugino” – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano -rappresenta un punto di eccellenza dal punto di vista artistico e culturale, ma soprattutto un elemento identitario. Per questo, in occasione dei 500 anni dalla sua morte, abbiamo deciso di onorarlo al meglio con una serie di eventi che ripercorrono lo straordinario percorso dell’artista. Nel caso di specie l’iniziativa si arricchisce della partnership di altri Comuni dell’Umbria, Deruta, Bettona e Marsciano in un’ottica di valorizzazione delle bellezze artistiche e culturali presenti nei territori coinvolti”.

**Foto in allegato