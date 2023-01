Paciano, risanamento della SP 310 Partiti i lavori in località Collazzone

Strada chiusa al traffico per la durata dell’intervento

Partiti i lavori di risanamento sulla strada provinciale 310 di Paciano.

La Provincia di Perugia da giovedì sta intervenendo appena fuori il centro abitato, nel tratto fino al Km. 4+900 a partire dalla curva all’altezza della strada per località Collazzone in direzione Panicale.

Si tratta di un intervento resosi necessario a causa delle forti sconnessioni e avvallamenti dovuti al cedimento della scarpata stradale.

I lavori consistono nel risanamento della fondazione stradale e nella realizzazione della nuova pavimentazione, ed interessano tutta la carreggiata.

Pertanto con apposita ordinanza la Provincia ha disposto la chiusura totale al traffico, per tutta la durata dei lavori stimata in circa due settimane.

L’importo complessivo dell’opera è di Euro 80.000 circa.

“Con questo intervento – ha dichiarato il consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Moreno Landrini – abbiamo dato una rapida risposta alla necessità di sicurezza degli utenti della strada, vista la necessità che si è ravvisata a seguito del cedimento della scarpata”.