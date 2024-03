La “Pasqua di Pace” di Paciano

Piazza della Repubblica addobbata con un gigantesco uovo e un tappeto floreale. Iniziativa del Gruppo Infioratori

Un messaggio di pace che si leva da Piazza della Repubblica.

Anche quest’anno da Paciano parte un simbolico appello alla pace grazie all’opera del Gruppo Infioratori.

E’ stato inaugurato domenica scorsa, in occasione della Domenica delle palme, nel centro storico di Paciano il grande Uovo di Pasqua arricchito da un tappeto floreale con la scritta ‘Pace’.

“In questo periodo in cui il mondo sta sperando in una vera resurrezione – è il pensiero degli infioratori pacianesi – i messaggi assumono un significato profondo e concreto”.

“Anche quest’anno – commenta il sindaco Riccardo Bardelli – il Gruppo Infioratori Paciano ha meritoriamente addobbato la piazza del nostro centro storico per le festività pasquali: l’uovo di pasqua gigante ed i fiori sul perimetro della piazza. Un addobbo frutto di tanto lavoro manuale che, come già fatto in altre occasioni, non dimentica i grandi temi di questo periodo. Una sottolineatura particolare va poi fatta per il tappeto floreale dedicato alla pace, proprio di fronte alla bandiera arcobaleno issata sulla facciata del nostro municipio. Grazie a nome di tutti i pacianesi!”.