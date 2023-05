Nevi: “Sul sindaco di Norcia vicenda giudiziaria grottesca”

“Solidarietà e vicinanza” dal vicecapogruppo Camera di FI

“Solidarietà e vicinanza” al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, sono stati espressi da Raffaele Nevi, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera.

“Sarà sospeso dall’incarico per una norma, la legge Severino, quantomeno discutibile, soprattutto alla luce di una vicenda giudiziaria a dir poco grottesca, per la quale Alemanno è stato condannato con tanto di interdizione dai pubblici uffici”, aggiunge.

“Alemanno in questi anni post terremoto – ricorda Nevi – ha dato prova di grande capacità amministrativa, risollevando la sua città così duramente colpita dal sisma, ma questo non gli ha evitato una serie di inchieste giudiziarie poco comprensibili.

Come appunto l’ultima che lo vede condannato per la realizzazione della casetta provvisoria della pro loco. È difficile non pensare ad un accanimento giudiziario verso un sindaco che ha agito esclusivamente nell’interesse della sua collettività. Sono altresì certo che nei successivi gradi di giudizio – conclude Nevi – il sindaco Alemanno riuscirà a dimostrare la sua estraneità a tutte le accuse mosse nei suoi confronti”.