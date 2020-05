Terremoto, Alemanno: “Norme straordinarie come a Genova”

Lo ha detto all’ANSA il sindaco di Norcia Nicola Alemanno.

“Le aziende italiane oggi stanno ricorrendo ai loro risparmi per resistere alla crisi, le imprese del cratere i loro risparmi li hanno già spesi per tentare di superare la fase post terremoto. Che torna a chiedere al governo “norme straordinarie come quelle concesse per il ponte di Genova”.