“Nel 2021 impegno record della Regione per la cultura”. Lo annuncia l’Assessore Agabiti

“Il 2021 sarà un anno record per quanto riguarda l’impegno della Regione per la cultura, lo spettacolo e il turismo. Abbiamo investito risorse importanti sia per sostenere gli sforzi dei tanti artisti che hanno subito direttamente le conseguenze della pandemia, sia per dare la possibilità al territorio di ospitare e organizzare iniziative sempre più interessanti e in linea con le nuove aspettative ed esigenze”.