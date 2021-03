Promozione della lettura: insediato in Umbria tavolo interistituzionale. Agabiti: “Creare una grande alleanza per una efficace opera di promozione”

Un Piano regionale triennale per la lettura da realizzare attraverso gli strumenti del Patto regionale per la lettura e dei Patti locali per la lettura da siglarsi entro il 2021: è quanto si propone l’assessorato alla cultura della Regione Umbria così da sviluppare nei territori nuovi e più efficaci interventi di promozione della lettura. A tal fine si è insediato oggi il Tavolo di lavoro interistituzionale per la “lettura” che vede la Regione impegnata in prima fila con quattro servizi regionali (Cultura, Istruzione, Sociale e Salute) e di cui fanno parte i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale Umbria, di Amci Umbria e Comuni capofila delle 12 Zone Sociali, ASL Umbria 1 e 2, Associazione culturale pediatri Umbria, Associazione italiana biblioteche sezione Umbria, Associazione editori Umbri, Associazione librai italiani.

Compito del gruppo di lavoro – è stato spiegato nel corso dell’incontro – è di definire le priorità di intervento, gli obiettivi, le azioni strategiche, il modello di gestione e sviluppo del Piano regionale per la lettura e di elaborare uno schema di Patto regionale e di Patto locale per la lettura.