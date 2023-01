Montefalco, si apre la stagione invernale di teatro venerdì 27 gennaio

In scena l’opera ‘Rikordami’ al San Filippo Neri, alle 21.15, nella Giornata della memoria

Un grande inizio per la stagione teatrale di Montefalco, al Teatro San Filippo Neri che riapre dopo un lungo periodo di chiusura per lavori. Si parte venerdì 27 gennaio con l’opera ‘Rikordami’ che andrà in scena alle 21.15 e vedrà protagonisti Cristina Caldani e Massimo Manini, per una produzione tutta umbra interamente dedicata alla Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale che ogni anno commemora le vittime dell’Olocausto. Saranno in tutto tre gli appuntamenti della stagione teatrale organizzati dall’Associazione Athanor Eventi nell’ambito del cartellone di ‘Umbria on Stage – Interferenze’, progetto per la realizzazione di spettacoli dal vivo promosso con il sostegno dei Fondi Por Fesr Umbria 2014-2020, Azione 3.2.1 e Piano sviluppo e coesione Fsc (D.L. n. 34/2019), Avviso Pubblico per partecipazione Progetto spettacoli dal vivo – anno 2022’. Il successivo spettacolo è in programma domenica 26 febbraio quando andrà in scena l’opera ‘Romeo e Giulietta non devono morire’, con Christophe Nicolas e Cristina Caldani e l’ultimo appuntamento sarà domenica 5 marzo alle 17.15 con ‘Ricominciamo da G.’, omaggio a Giorgio Gaber.