Assisi: Giorno della memoria 2023

“È un dovere di tutti coltivare la memoria della nostra storia, del nostro passato. Non dimenticare l’orrore dell’Olocausto, i milioni di morti nei campi di concentramento, significa farsi portatori di pace, significa dare il proprio contributo per una società migliore. Oggi, come ieri, assistiamo a forme di odio e intolleranza che debbono preoccuparci, abbiamo la responsabilità di contrastarle con ogni forza e insegnare ai giovani che la violenza è uno strumento da aborrire. Il Giorno della Memoria dovrebbe innanzitutto essere dedicato a ricordare non solo le vittime, ma anche i carnefici, e soprattutto gli indifferenti, coloro che rimasero in silenzio di fronte alle leggi razziste. Assisi invece non rimase indifferente, e, grazie all’impegno di tanti Giusti, tra religiosi e laici, personalità di spicco e gente comune, riuscì a salvare centinaia di vite. Un passaggio della storia che ci fa onore, e che dobbiamo ricordare sempre perchè solo la fraternità sopravvive all’odio ed è capace di salvarci.”