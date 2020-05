Marsciano: riqualificazione di alcuni tratti di muro nel territorio. Ad essere interessate le frazioni di Compignano, Morcella e San Valentino della Collina

Hanno preso avvio lunedì 18 maggio, per un importo di 77mila euro, i lavori di riqualificazione di tre tratti di muro, di proprietà comunale, presenti nei centri abitati di Compignano, Morcella e San Valentino della Collina. Si tratta di due muri di contenimento e uno di recinzione che sono stati interessati, negli anni passati, da crolli e dissesti determinando problemi di sicurezza e disagi sia per il traffico veicolare, trovandosi a ridosso di strade, che per i pedoni.

“Era quindi necessario – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Marsciano, Francesca Borzacchiello – intervenire quanto prima. Il percorso dei lavori, progettati nella seconda metà del 2019, ha dovuto fare i conti con lo stop legato all’emergenza pandemica, ma ora finalmente sono iniziati e potranno concludersi entro la fine dell’estate”.

A Morcella, la sistemazione del muro in fase di cedimento sarà preceduta da un intervento di riparazione di tratti di acquedotto e di fognatura, da molti anni soggetti a perdite, che si trovano proprio in corrispondenza del tratto di muro oggetto dei lavori.