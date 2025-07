Incendio in un campo tra Marsciano e Cerqueto: richiamata l’attenzione sulle misure di prevenzione

L’incendio si è sviluppato nella tarda mattina di sabato 5 luglio ed ha interessato svariati ettari di un campo coltivato. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione civile e Polizia locale

Nella tarda mattina di sabato 5 luglio 2025 un incendio ha interessato un campo di grano di svariati ettari, non ancora mietuto, sulle colline tra Marsciano e la frazione di Cerqueto. Le fiamme, spinte dal vento, hanno interessato anche aree con vegetazione, lambito le alberature a recinzione di un’abitazione e si sono spinte fino alla banchina della strada statale 317. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Todi e Perugia, la Protezione civile di Marsciano e la Polizia locale. Sono arrivati per un sopralluogo anche il sindaco Michele Moretti e il vicesindaco Sergio Pezzanera.

Questo tipo di incendio non rappresenta, purtroppo, un episodio isolato e quanto accaduto serve a richiamare, ancora una volta, l’attenzione sulle attività e buone pratiche che sono volte alla prevenzione di incendi e che devono vedere la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati.

Il Comune ricorda che è in vigore una ordinanza che, tra le altre cose, richiama i proprietari, i conduttori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura, a ripulire da rovi ed altre sterpaglie, e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette), le aree limitrofe alla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali.

Inoltre, tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti ai percorsi di viabilità, hanno l’obbligo di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine della viabilità e percorrenza, da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale e di provvedere inoltre alla realizzazione di idonee “fasce” tagliafuoco realizzate mediante lavorazione del terreno, di larghezza non inferiore a 10 metri di larghezza lungo tutto il perimetro degli edifici ed al confine di strade e ferrovie. Tutti i soggetti interessati devono anche provvedere ad effettuare le necessarie opere di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.