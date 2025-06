Marsciano, attivati e inaugurati i defibrillatori donati dai geometri alla città

Cerimonia per gli strumenti salva vita consegnati l’anno scorso dal Collegio di Perugia – Installato in piazza degli Uffici. Il presidente Tonzani: “Il nostro modo di ringraziare la comunità”

Nella città di Marsciano i geometri hanno voluto lasciare un segno del loro impegno sociale e della loro gratitudine verso le popolazioni con cui lavorano e i centri in cui operano. Consegnati alla comunità marscianese l’anno scorso, il Collegio dei geometri di Perugia ha ora installato e attivato i defibrillatori semiautomatici esterni (Dae) donati alla cittadinanza. Nel pomeriggio di giovedì 12 giugno, nella città del laterizio si è tenuta una seduta aperta del Consiglio direttivo del Collegio provinciale dei geometri perugini, uno dei tanti incontri che ormai da alcuni anni l’ordine professionale organizza un po’ in tutto il territorio di competenza per stare vicino ai tecnici, ascoltarli e approfondire tematiche legate alla professione. L’appuntamento di Marsciano è stato organizzato insieme all’Associazione geometri Media Valle del Tevere e all’agenzia formativa Cogeo, con il patrocinio del Comune che ha concesso la sala del consiglio. E proprio in questa occasione si è tenuta anche la cerimonia di inaugurazione e attivazione dello strumento salvavita. Il defibrillatore è stato consegnato dal presidente del Collegio dei geometri di Perugia, Enzo Tonzani, nelle mani del sindaco di Marsciano, Michele Moretti, per poi essere inserito nell’apposita cabina protettiva installata adesso in piazza degli Uffici, adiacente al palazzo comunale. In caso di necessità, il Dae sarà accessibile a chiunque, cittadini e turisti. Era presente anche l’assessore comunale al sociale, Simona Montagnoli.

“Come nelle precedenti occasioni che ci hanno visto protagonisti, anche qui a Marsciano – ha ricordato il presidente Tonzani –, questo dono vuole rappresentare il nostro semplice modo di ringraziare i cittadini e le amministrazioni comunali. È grazie a loro, che ci commissionano lavori e assegnano incarichi, che possiamo infatti portare avanti la nostra attività lavorativa e contribuire al sostentamento delle nostre famiglie. Loro ci consentono di lavorare e noi vogliamo restituire qualcosa in cambio. E donare uno strumento salva vita crediamo possa essere un gesto particolarmente significativo”. “Questo defibrillatore – ha commentato il sindaco Moretti – è soltanto l’ultimo di una serie che abbiamo già installato nel territorio del nostro comune. Siamo estremamente grati perché questo dono non è scontato e la presenza di tanti professionisti qui oggi è sintomo di amicizia e comunità: continueremo a lavorare insieme, come stiamo già facendo, per creare una rete con i tecnici perché il legame stretto tra enti e istituzioni contribuisce enormemente a far crescere le comunità”.

La giornata si è poi conclusa con una partita di calcio, all’insegna dell’amicizia, tra la rappresentativa del Collegio dei geometri di Perugia e quella della Protezione civile.