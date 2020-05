Giornata Mondiale della Legalità: le iniziative di Perugia

Sabato 23 maggio si celebra in tutta Italia la giornata nazionale della legalità, ricorrenza nel corso della quale vengono ricordate tutte le vittime delle mafie. A tal proposito anche la Città di Perugia aderisce all’invito rivolto da Maria Falcone ed accolto da Anci di esporre dal palazzo del Comune un lenzuolo bianco in ricordo delle vittime.

Alle 17.57, invece, ora della strage di Capaci, verrà osservato un minuto di silenzio.

“Il 23 maggio, l’anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta, – si legge nella lettera di Anci a firma del presidente Antonio Decaro – è ormai diventata una data simbolo nella lotta contro tutte le mafie e a difesa della legalità, tant’è che nello stesso giorno si celebra la Giornata nazionale della legalità. Una ricorrenza che, nonostante l’emergenza sanitaria abbia travolto le nostre abitudini e cancellato gli appuntamenti in cui testimoniamo uniti il nostro impegno, non può passare sotto silenzio. Per questo ho accolto con grande favore la proposta di Maria Falcone, Presidente della Fondazione intitolata a suo fratello Giovanni, di dedicare questa giornata a tutti coloro che, in questi mesi, si sono prodigati, con abnegazione e grande senso del dovere, nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria. Il collegamento ideale tra il sacrificio delle donne e degli uomini che per servire lo Stato hanno perso la vita per mano mafiosa con il coraggio e l’impegno dei tantissimi operatori della sanità, dei volontari, delle forze di Polizia statali e locali e di tutti coloro che sono stati in prima linea sia nel soccorso e nella cura sia nelle azioni di contrasto e di contenimento del virus, è il modo migliore per far rivivere l’eredità morale e il messaggio di speranza che ci ha lasciato Giovanni Falcone”. Pertanto, l’invito di Anci ai sindaci è di partecipare al flashmob con l’esposizione, il 23 maggio, di un lenzuolo bianco dal palazzo del Comune. Inoltre, nello stesso giorno verrà osservato, alle 17.57, un minuto di silenzio, con i sindaci che indosseranno la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei nostri valori costituzionali. Perché celebrare la Giornata nazionale della legalità nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci significa non solo onorare quelle morti ma anche e soprattutto esaltare quelle vite che, fino all’estremo sacrificio, hanno compiuto il proprio dovere per difendere i valori e i principi fissati nella nostra Costituzione”.