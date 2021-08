Magione: passeggiate nel centro storico e in tutto il territorio magionese. L’iniziativa organizzata dalla proloco di Magione con gli storici Sandro Tiberini e Giovanni Riganelli. Prossime uscite il 21 e 22 agosto.

Due accompagnatori d’eccezione, un centro storico ricco di storia e un territorio dove cultura e natura si intersecano con antichi monumenti. Questi gli ingredienti delle iniziative promosse dall’Associazione turistica proloco Magione: Ti presento Magione e Passeggiate domenicali che nell’ultimo week end hanno visto la partecipazione di numerose persone.

Ti presento Magione, in programma il sabato con partenza alle ore 10 dalla sede della Proloco in piazza Carpine, consente, con le spiegazioni dello storico Sandro Tiberini, di conoscere in un percorso che partendo dal Castello dei cavalieri di Malta raggiunge la Torre dei Lambardi, alcune delle presenze artistiche del centro storico di Magione celate dentro castelli, chiese, palazzi e torre. Un’occasione unica per ammirare, tra le altre cose, gli affreschi conservati dentro la piccola chiesa del Castello, i dipinti del Dottori nella chiesa di San Giovanni Battista e del Palazzo comunale, la piccola chiesa della Madonna delle Grazie, tra vicende storiche e piccole curiosità.

Più impegnativo, ma non meno affascinante, il percorso delle passeggiate domenicali che cambia ogni volta con lo storico Giovanni Riganelli profondo conoscitore di questi luoghi a cui ha dedicato numerose pubblicazioni.

L’ultima passeggiata tenutasi domenica ha visto la partecipazione di 55 escursionisti alla scoperta del borgo di Monte del Lago ma non solo. Tra i luoghi visitati anche la chiesa di San Cassiano. L’escursione si è conclusa con un picnic a base di piatti tipici sulle rive del lago. Le prossime uscite sono previste per il 21 e 22 agosto.

Obbligatoria la prenotazione telefonando entro il giovedì sera ai numeri: 075/3724822 oppure 340/2460070.