Umbertide: oltre 2 milioni di euro per la costruzione del nuovo asilo nido comunale

“Sapevamo che la strada dei bandi sarebbe stata quella giusta per trovare risorse destinate alla costruzione del nuovo asilo nido comunale e il tempo ci ha dato ragione. Grazie al lavoro svolto dal nostro sindaco Luca Carizia e dall’amministrazione da lui guidata al Comune di Umbertide arriveranno oltre due milioni di euro per la realizzazione di questo servizio fondamentale per la nostra comunità. Con questa bellissima notizia sono state smentite ancora una volta le voci dell’opposizione. Pd, Umbertide Cambia e Movimento 5 Stelle hanno fatto l’ennesima brutta figura. Per loro era fallimentare partecipare a bandi nazionali per ottenere le risorse per la costruzione del nido. Tutto ciò lo dimostra una mozione presentata dal Pd il 16 giugno 2020 (la n. 0012064), nella quale veniva chiesto al Comune di indebitarsi per costruire il nuovo nido. L’Amministrazione saggiamente non ha seguito il consiglio del Pd, ha partecipato al bando raggiungendo la diciottesima posizione e avrà le risorse necessarie per l’edificazione del nido. I fatti ci hanno dato ragione e al partito unico dell’opposizione, tanto per cambiare, torto. Ora arriveranno i fondi per avere un nido comunale nuovo, moderno e funzionale grazie a questa Amministrazione a trazione leghista che è riuscita ad ottenere ciò che le vecchie amministrazioni non sono riuscite a fare”.