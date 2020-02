L’Umbria vuole diventare una regione pienamente cloud

Si è da poco concluso il censimento di tutto il patrimonio infrastrutturale delle Pubbliche Amministrazioni italiane da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ed il data center regionale dell’Umbria è stato individuato tra quelli idonei all’utilizzo da parte di un “Polo Strategico Nazionale” (PSN), ovvero quelle infrastrutture che oggi garantiscono i migliori standard di qualità e sicurezza secondo standard internazionali.

“La Regione sul digitale – dichiara Michele Fioroni, Assessore con delega all’innovazione e digitale della regione Umbria – deve essere di esempio per tutti gli enti del territorio, essere apripista realizzando delle best practice di cambiamento e innovazione al suo interno per poi diffonderle a tutti gli altri enti umbri in forma aggregata». «Questo riconoscimento – prosegue Fioroni – ci conferma che si tratta della miglior soluzione nel breve periodo e che dobbiamo aiutare gli altri enti umbri a lasciare soluzioni poco sicure e performanti. Oggi la cybersicurezza è un elemento strategico su cui bisogna investire. Detto questo – conclude l’Assessore Fioroni – la Regione Umbria intende puntare decisamente sul cloud e ha sostenuto questa strategia anche in sede di Conferenza delle regioni. Il cloud oggi permette di cambiare profondamente il modo di lavorare, in mobilità e con modalità agile (smart working) sia nel pubblico, sia nel privato. Entro la legislatura vogliamo mettere in campo una strategia di piena abilitazione al cloud, con il data center dedicato ai dati più critici e sensibili. Per migliorare la qualità dei servizi verso cittadini e imprese vogliamo arrivare ad una Regione “cloud first” “.