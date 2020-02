Centro Sportivo XVI Giugno di Spello: al via i lavori per il campo di calcio a 8. L’intervento è finanziato dal Comune di Spello con un importo di 200 mila

Al via l’intervento per la realizzazione del campo da calcio a 8 nel Centro Sportivo XVI Giugno in località Osteriaccia: sono stati consegnati questa mattina i lavori che permetteranno una sistemazione più razionale dello spazio che attualmente ospita i campi da calcio a 5. Nel dettaglio i lavori, finanziati dal Comune di Spello con un importo di 200 mila euro, prevedono la riqualificazione dell’area con la realizzazione di un campo da calcio a 8 che, nel senso trasversale, all’occorrenza si trasforma in due campi di calcio a 5. La superficie sportiva sarà in erba sintetica di ultima generazione di altezza a filo pari a 45 mm con un intaso misto che garantisce le migliori condizioni ambientali per il gioco e le performance degli atleti. L’impianto di illuminazione, nell’ottica dell’ottimizzazione dei tempi e dei costi, prevede il riutilizzo dei pali, dei proiettori e del quadro di zona esistente, mentre saranno di nuova costruzione i basamenti delle fondazioni e le linee di alimentazione. L’area sarà infine delimitata da una recinsione con rete dell’altezza di 2,20 metri sormontata da una rete para palloni; al centro del lato lungo del campo di calcio a 8 sarà installata una rete divisoria mobile che, all’occorrenza trasformerà la superficie in 2 campi da calcio a 5.