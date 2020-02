Amelia: inizia la ristrutturazione della caserma dei vigili del fuoco. Il progetto di adeguamento prevede due fasi: la prima riguarda un completo restyling degli interni dell’edificio, per adattarli alle esigenze operative dei vigili

Hanno preso il via i lavori di ristrutturazione della nuova sede dei vigili del fuoco di Amelia, acquisita due anni fa, dopo la soppressione del Corpo forestale dello Stato.

Il progetto di adeguamento – spiega una nota del comando provinciale – prevede due fasi: la prima riguarda un completo restyling degli interni dell’edificio, per adattarli alle esigenze operative dei vigili del fuoco. L’edificio di tre piani in viale Europa vedrà una nuova riorganizzazione degli spazi, in particolare il piano terra sarà destinato ad autorimessa, ad uffici, sala operativa e servizi, mentre al secondo e terzo piano saranno realizzati gli spazi comuni (sala mensa, aula didattica e camerate con relativi servizi) per i circa 30 uomini in forza al distaccamento.

La seconda fase, totalmente dedicata agli esterni, prevede la realizzazione di una nuova autorimessa per il ricovero dei mezzi di soccorso e una sistemazione degli spazi carrabili e verdi. I lavori dureranno circa cinque mesi.