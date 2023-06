Lavori sulla ferrovia Perugia Ponte San Giovanni – Sant’Anna

Melasecche sottolinea interventi ‘di potenziamento’

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, commenta positivamente la programmazione di interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla tratta Perugia Ponte San Giovanni – Sant’Anna (sulla linea ex Fcu) che verranno condotti dal 17 luglio al 10 settembre a cura di Rete ferroviaria italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS italiane.

“Riaprire una tratta ferroviaria da 150 chilometri e numerose stazioni con molti problemi pregressi, fra cui treni a gasolio da far west, rispettando normative sulla sicurezza giustamente molto rigide, aumentandone l’attrattività anche per i turisti non è compito facile – afferma – ma ci stiamo dedicando energie e passione”.

“Le misure temporanee di chiusura della linea Perugia Sant’Anna – Ponte San Giovanni nel periodo meno frequentato dell’anno per introdurre nuove tecnologie in vista dell’apertura complessiva – rileva Melasecche in una nota – costituisce un ulteriore passo avanti. Chiedo pertanto un po’ di pazienza a tutti gli utenti, perché ci stiamo avvicinando gradualmente alla meta”.

La Regione spiega che verranno eseguiti lavori di elettrificazione della linea, che rappresentano l’avvio del più ampio programma di investimenti per la realizzazione delle opere di upgrade infrastrutturale e tecnologico previsto su tutta la rete ex Fcu nel prossimo triennio, finanziato con fondi regionali, Fsc e Pnrr. Per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sulla Perugia Ponte San Giovanni – Sant’Anna sarà interrotta dal 17 luglio al 10 settembre e la mobilità sarà garantita da servizi sostitutivi su gomma.

I lavori, del valore complessivo di 2,5 milioni di euro, vedranno impegnati circa 30 tecnici, tra dipendenti Rfi e delle ditte appaltatrici.