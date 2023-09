La Festa della cipolla di Cannara riparte dopo una prima settimana da record

Con parte del ricavato verrà donato all’Usl Umbria 1 un radiografo portatile – La manifestazione va avanti ancora fino a domenica 17 settembre. Circa 130 piatti in menù

Già il primo giorno, centinaia e centinaia di buongustai avevano preso “d’assalto” gli stand gastronomici della Festa della cipolla di Cannara per assaporare le circa 130 specialità in menù, tutte a base di cipolla rossa, dorata o borettana. Quando si dice “il buongiorno si vede dal mattino”: domenica 10 settembre si è, infatti, chiusa la prima settimana di festa e gli organizzatori hanno già potuto annunciare un numero record di presenze, tenendo conto che già normalmente la manifestazione registra circa 150mila persone e oltre 100mila piatti serviti. Un successo, insomma, come dimostrano anche i numerosi apprezzamenti giunti agli organizzatori, di persona o sui social, e quindi una grande soddisfazione per chi si impegna per mesi affinché l’evento riesca come sempre al meglio. Dopo la sosta di lunedì 11 settembre, per consentire ai circa 500 volontari di riposarsi in vista della volata finale, la Festa della cipolla di Cannara torna in scena da martedì 12 a domenica 17 settembre in una città completamente addobbata e imbandierata per l’occasione. Tra colori e profumi, ovviamente la regina della festa è la cipolla, un ingrediente che viene utilizzato nelle cucine dei sei stand gastronomici, per piatti di ogni tipo, dal più povero e semplice a quello di altissima qualità. Un prodotto veramente per tutti i gusti e tutte le tasche.

Centrale, come in ogni edizione, l’aspetto della solidarietà e del volontariato: quest’anno l’Ente Festa della cipolla di Cannara donerà una parte dei proventi per l’acquisto di un radiografo portatile che sarà messo a disposizione della Usl Umbria 1. Ulteriori contributi verranno versati all’Associazione umbra per la lotta contro il cancro e per la realizzazione dell’infiorata di Cannara 2024. E un anteprima di questa suggestiva manifestazione si avrà proprio durante la Festa della cipolla, nella giornata di domenica quando nel centro storico verrà realizzata una grande opera con i fiori.

Amplissimo e per tutte le età il cartellone di eventi collaterali. Mercoledì 13 settembre è in programma Cannara City Music, con Lorenzo Rocchi, API e Mauro Magrini aka Little Blue Slim insieme per una serata all’insegna del blues rock ‘made in Cannara’. Giovedì 14 si passa alla comicità con Andy Bellotti e venerdì 15 ancora musica con Sky Pink e i più grandi successi della musica italiana e internazionale. Sabato 16 Disco Italia, spettacolo musicale dedicato ai grandi successi italiani cantati e musicati dal vivo. Chiuderà la 41esima edizione della Festa della Cipolla di Cannara, domenica 17 settembre, la settima ‘Cipolla di Cannara in Corsa’, corsa Podistica su strada di 11 chilometri e passeggiata non competitiva di 5 chilometri (ritrovo alle 8, partenza alle 9.30 al Palazzetto dello sport. Per informazioni: podisiticavolumniasericap@gmail.com, 329.1281042 e 329.9040768). Si prosegue con la presentazione del libro ‘Prima del buio in sala’, alle 17.30 in via Baglioni, con l’autrice Viviana Picchiarelli. L’evento è a cura di Circolo di Lettura Cannara e coordinato da Elisa Scaloni e Arianna Ciancaleoni; ci sarà poi l’attesissima sfida culinaria tra primi cittadini di Cannara e di Bettona, ‘Sindaci al dente’, alle 18 e il concerto finale de La Cantina del zi’ Socrate alle 21.30, entrambi in piazza San Matteo.