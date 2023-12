Cannara, alla Festa della cipolla Winter edition tre stand, street food e tanti eventi

Grandi novità per questa edizione in programma da martedì 5 a domenica 10 dicembre – L’evento è stato presentato all’Aeroporto internazionale dell’Umbria

La Winter edition della Festa della cipolla di Cannara, che già di per sé si presenta come edizione straordinaria rispetto al consueto appuntamento settembrino, quest’anno avrà un carattere ancora più speciale perché questa volta saranno ben tre gli stand aperti al pubblico e il programma degli eventi sarà molto più articolato rispetto al consueto. A dare notizia di questa novità sono stati Roberto Damaschi, presidente dell’Ente Festa della cipolla di Cannara, e Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara, che venerdì primo dicembre, all’aeroporto San Francesco d’Assisi, hanno presentato la nuova Winter edition della Festa della cipolla di Cannara in programma da martedì 5 a domenica 10 dicembre.

“Ci troviamo qui all’aeroporto dell’Umbria per lanciare questa edizione invernale speciale – ha spiegato il sindaco Gareggia – poiché nei mesi scorsi, come Comune, abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con la Sase, la società che gestisce la struttura aeroportuale, per sviluppare azioni congiunte di reciproca promozione. L’incontro di oggi ne è un esempio”. “L’intento di questa collaborazione – ha aggiunto Angelo Pieraccini, responsabile del terminal passeggeri – è quello di valorizzare il territorio di Cannara e allo stesso tempo l’aeroporto. D’altronde siamo tutti interessati affinché giungano turisti attratti dalle nostre realtà”.

In merito alla festa, è poi entrato nei dettagli Damaschi:

“Dopo il grandissimo successo dell’edizione estiva, la Festa della cipolla torna ora con tante novità. Innanzitutto, quest’anno gli stand dove poter degustare i piatti a base di cipolla saranno tre e non uno solo come era stato finora. Ogni sera si potrà cenare infatti, in locali chiusi e riscaldati, al Rifugio del cacciatore, al Giardino fiorito e al Cortile antico”.

Nei tre stand si potrà anche pranzare venerdì 8 e domenica 10 dicembre.

“Inoltre – ha aggiunto Damaschi – ci saranno tantissimi eventi in tutto il paese che sarà completamente arredato in stile natalizio. Durante questi sei giorni proporremo un ricchissimo programma per rendere questa edizione il più simile possibile a quella tradizionale di settembre, con particolare attenzione ai bambini visto che il Natale è prima di tutto la loro festa. Tutto ciò è possibile grazie al grande numero di volontari che si è impegnato ad abbellire il centro storico e a gestire gli stand, in maniera totalmente gratuitamente: loro sono la vera forza del paese”.

In cartellone ci sono tutti i giorni mercatini natalizi con oltre venti espositori, addobbi natalizi in giro per il paese e intrattenimento in piazza Valter Baldaccini a cura dell’Onion disco pub. Il programma musicale serale del Tendone Cristal prevede mercoledì 5 la SoloBand, mercoledì 6 la Ultimo Tribute Band, giovedì 7 gli 88 Folli, venerdì 8 il dj set Kriminal Family, sabato 9 i Queen – A Night at The Opera, domenica 10 i Sex Mutants. E ancora, spettacoli di marionette e di bolle di sapone, tombola, giochi e laboratori, gara di ruzzolone, presentazione di libri, convegni, musica gospel, un raduno di mountain bike. Altra grande novità è lo street food in programma dall’8 al 10 dicembre in piazza Baldaccini con tre postazioni attive dalle 16.30.