Inaugurato un percorso pedonale protetto a Rasiglia

Fissato un cordone invalicabile lungo la strada provinciale

E’stato inaugurato un percorso pedonale protetto lungo la ex strada statale 319 in prossimità del centro abitato di Rasiglia, la località meta di numerosi visitatori situata nel comune di Foligno.

Recentemente era stata realizzata un’area di parcheggio turistico, con servizi igienici, con accesso diretto sulla strada provinciale, ex strada statale 319, distante circa 200 metri dall’ingresso della frazione.

I fruitori di tali servizi raggiungevano Rasiglia attraverso la ex strada statale 319 percorrendo la banchina non asfaltata e priva di protezione.

Ora è stato realizzato un percorso protetto con un cordone invalicabile, realizzato in gomma riciclata, fissato a terra con tasselli metallici.

L’intero intervento è costato circa 80mila euro, con fondi comunali.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha detto che “si tratta del segno di un’ulteriore attenzione per Rasiglia per tutelare, in sicurezza, abitanti e turisti”. Il vicesindaco Riccardo Meloni, ha messo in evidenza che “questo lavoro è stato reso possibile anche grazie al fatto che è stata formata la squadra comunale di operai che possono intervenire rapidamente e con costi inferiori”. L’assessore al turismo, Michela Giuliani, ha ricordato l’importanza di Rasiglia “per il turismo del territorio”.

All’inaugurazione era presente anche l’assessore alle politiche sociali, Agostino Cetorelli.