In calo positivi al Covid e ricoveri in Umbria

Nessuna vittima

Secondo i dati della Regione aggiornati a lunedì 20 dicembre, i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 120 e gli attualmente positivi sono 3.729: la curva dopo giorni è quindi lievemente in discesa: sono 24 positivi in meno in un giorno, rispetto a domenica 19, anche se il loro numero supera di oltre 1.300 unità quello di lunedì scorso. I ricoverati negli ospedali sono 62 (uno in meno rispetto a domenica 19, mentre erano 55 lunedì 13 dicembre). Di questi, nove (erano otto ieri) in terapia intensiva. Non si registrano altre vittime. Sono stati analizzati 4.811 test antigenici e 552 tamponi molecolari. Il tasso di positività è pari a 2,23 per cento (2,75 ieri).