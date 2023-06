Il maltempo non ferma il Natura Music Festival

Il programma delle ultime giornate dell’evento

Il maltempo non ferma la passione del “popolo” del “Natura Music Festival, il festival differente per natura”, la manifestazione in programma fino a domenica 11 giugno 2023 presso il campo da rugby del percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano. Un evento unico dedicato alla musica, alla solidarietà e alla gastronomia.

La seconda serata della kermesse – organizzata dal Centro Sportivo Libertas Perugia, Amatori Nuoto e Natura Club con il patrocinio del Comune di Perugia – aveva come protagonista lo “Sweet Babes”, storico appuntamento per il clubbing perugino. Un evento imperdibile per gli amanti della musica elettronica con Robert Owens, Federico Grazzini, David easy b2b Artside, Anna Reusch.

Stasera, sabato 10 giugno (dalle ore 17 alle 01) sarà riproposta “Futuring, la festa d’ingegneria” con Male Minore, Lobe, Luca Evangelisti, Kali, Memmy, Andrea Vitali, Mattia Mangiabene, Giacomo Bianconi dj, Mr. Mara con Francesco Checcarelli voice. Sarà possibile seguire il pre e post serata della finale di Champions League, Manchester City contro Inter, grazie ad un maxi schermo che sarà posizionato al campo del rugby per l’occasione.

Gran finale domenica 11 giugno (dalle ore 17 alla mezzanotte) con il concerto di Shiva (ore 21,30), accompagnato dal talento della Milano Ovest con Reed, Cancun e il produttore di successo Finesse. Un evento che porterà uno dei talenti della scena musicale italiana in una notte da ricordare. Shiva, milanese classe ’99, ha all’attivo collaborazioni con Sferaebbasta, Guè, Geolier, Lazza e artisti internazionali come Lil Baby e Headie One. Il live set di Shiva sarà anticipato da una selezione di artisti emergenti che porteranno la loro energia e creatività sul palco. L’etichetta Milano Ovest di Shiva, infatti, è diventata un punto di riferimento per molti artisti emergenti nel panorama della musica mainstream. In programma, quindi, anche le esibizioni di Cancun e Reed ed il DJ set del produttore italiano Finesse, fresco della suo nuovo brano “Gelosa”, nel suo palmares una candidatura ai Grammy Awards, produzioni per artisti del calibro mondiale di BadBunny, Cashmoney AP. I live set saranno anticipati con delle esibizioni live di artisti del panorama umbro tra cui Giacomo Bianconi dj, Lolly G, Kotch, Santos, Lil shooter, Panama Era, Fuckpietro + Shark34, Korbe, Joao, Darn, Kali, Lobe, Pilato e Lorenzo Paparelli.

TUTTI I GIORNI

Ma Natura Music Festival non è solo musica. Nella quattro giorni della manifestazione sarà presente uno stand dedicato a Libertas Margot, Asda Superteam Libertas e Fortitudo, a cui andrà parte del ricavato della manifestazione.

Partner enogastronomici sono Crudo e Zoo Truck, food truck presenti nel festival che offrono una vasta gamma di cibi deliziosi che soddisferanno ogni palato. Tutti i giorni saranno presenti con dei camioncini.

Antica Bottega e 150/152 Barbers Club hanno aderito alla partner social del Natura Music Festival e saranno realizzati contenuti speciali in collaborazione in uscita i giorni del festival.

Tutti i giorni after party al Metropolitan Bar Tender. Comincerà 30 minuti prima della fine del Natura Music Festival.