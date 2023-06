Infiorate di Spello 2023, la domenica del Corpus Domini dalla processione alle premiazioni

All’alba di domenica turisti e visitatori possono ammirare in tutto il loro splendore le opere floreali che colorano le vie e le piazze di Spello. Dopo il passaggio della giuria che dalle ore 8 comincia a valutare le opere in concorso, alle ore 11, dalla Chiesa Santa Maria Maggiore partirà la solenne processione del Corpus Domini, che quest’anno è presieduta dal cardinale Ernest Simoni. Solo allora gli infioratori, esausti per i lavori della notte, si congederanno per qualche ora di meritato riposo in attesa delle premiazioni di fine pomeriggio.

Durante la mattinata, i visitatori potranno anche partecipare all’annullo filatelico in piazza della Repubblica (a cura di Poste Italiane con cartolina a tiratura limitata realizzata dal maestro Elvio Marchionni); visitare il museo Villa dei Mosaici (dalle ore 10 alle 19 per gruppi di massimo 40 persone, prenotazioni al numero 0742 455 579).

Le premiazioni della sessantesima edizione del concorso Infiorate di Spello si svolgeranno alle ore 18 presso il Cortile di Sant’Andrea, dove già dalle 17, per allietare l’attesa, si esibirà il duo Pettirossi & Lazzari con un repertorio di musica italiana dagli anni ’60 ai giorni nostri.