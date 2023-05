Il Grande Corteo Storico pronto a sfilare lungo le vie e le piazze di Narni

Alla Corsa all’Anello uno dei momenti più attesi dalla città che si veste di Medioevo in tutto il suo splendore. Qualche anticipazione della sfilata di sabato 13 maggio

Corsa all’Anello di Narni pronta al rush finale con un fine settimana intenso e ricco di grandi eventi.

Circa mille i costumanti che andranno a comporre il Grande Corteo Storico che sfilerà in notturna sabato 13 maggio a partire dalle 21 con partenza da piazza dei Priori, la fu Platea Maior, in cui si ritroveranno i tre Terzieri. Il corteo, che rievoca la suggestiva processione in onore del patrono San Giovenale del 1371, procederà al chiarore di fiaccole e lumi e al ritmo dei musici lungo le vie e le piazze di Narni, come di consueto, seguendo l’ordine di arrivo dell’anno precedente (Mezule, Santa Maria, Fraporta), tra autorità, rappresentanze militari, cavalieri della corsa, corporazioni delle arti e nobili casate delle antiche famiglie, preceduto dal gruppo delle magistrature comunali e pontificie con in testa i propri gonfaloni e stendardi.

Fermento in vista della sfilata nelle sartorie di Mezule, Fraporta e Santa Maria dove si lavora in grande sinergia con l’associazione Corsa all’Anello e la supervisione di Cinzia Ratini, segretaria del Coreografico Corteo, Manifestazione e Ambiente, per ultimare le rifiniture in vista del Grande Corteo Storico.

«Un ringraziamento speciale – asserisce la Ratini – voglio farlo innanzitutto a tutti i settori coreografici Corteo, Manifestazione e Ambiente dei Terzieri che si sono messi a disposizione per la realizzazione dei vestiti, e non solo. Abbiamo lavorato in grande collaborazione e senza loro non sarebbe stato possibile realizzare il grande spettacolo che poi andremo a mettere in scena il sabato in notturna. Si condivide e si crea insieme: questo lo spirito che è alla base della crescita della nostra Festa, fare rete insieme, come unica entità, a prescindere dal proprio vessillo».

Le sartorie, come spiega la Ratini, sono all’opera 365 giorni l’anno in grande armonia per realizzare un corteo che sposi appieno il periodo storico del 1300 e che, in questa 55esima edizione, vedrà anche il risultato di un “Laboratorio di sartoria medievale” che rievoca l’arte dei farsettai medievali, promosso dall’associazione che ha coinvolto i tre terzieri, nonché, essendo aperto al pubblico, anche alcuni abitanti provenienti da fuori città.

Tenuto da Federico Marangoni, anche giurato per il Corteo, e dalla costumista storica Isabella Cola durante il periodo invernale, il lab ha portato infatti al concept di sei “zupe d’arme” figure militari maschili, in fase finale di realizzazione nelle sartorie: due per ogni Terziere. Gli abiti sfileranno durante il Grande Corteo storico in notturna sabato 13 maggio.

In questi mesi, oltre al laboratorio di sartoria si sono tenuti anche open workshop di teatro, cornamusa e danze medievali messi a disposizione gratuitamente dell’associazione Corsa all’Anello

Novità anche nel corteo dell’associazione Corsa all’Anello che in questo 2023 vedrà sfilare due nuovi abiti. Il primo realizzato per il primo cittadino Lorenzo Lucarelli, per il quale la costumista storica Isabella Cola si è ispirata per farsetto, mantello e cappuccio a un affresco esposto nella Cattedrale di Narni. Particolarità è l’utilizzo di una stoffa che è riproduzione fedele di un tessuto del 1300 italiano e porta un riferimento alla figura del Grifo. Altro abito è stato creato per la consigliera regionale Eleonora Pace. Anche in questo caso l’ispirazione della Cola viene da un altro affresco del Duomo. A essere ripreso da quest’ultimo è un piccolo particolare che è stato poi riprodotto sull’intero vestito per decorarlo.

Inoltre, in vista della Festa è giunta al termine anche la realizzazione di tutto il gruppo che precede il Gran Corteo Storico: lo scorso anno furono realizzati gli abiti dei musici, ora è pronto anche il Porta bandiere, ruolo che sarà rivestito da Michele Francioli. Stessi tessuti utilizzati per i tamburini e chiarine per armonia cromatica, ma stile ovviamente diverso e più legato al ruolo interpretato.

A indossare l’abito della Dama degli Anelli di questa 55esima edizione sarà la vicepresidente dell’associazione Corsa all’Anello Paola Benedetti. Un abito cucito e dipinto interamente a mano, creato dalla costumista storica Isabella Cola che si è ispirata a un affresco esposto nella chiesa di San Francesco.

Per quanto riguarda le tre allegorie – create oltre una decina di anni fa per ricalcare nei colori e nelle decorazioni le caratteristiche principali dei tre Terzieri e che vede ogni elemento recare in mano una piccola scultura in legno, simbolo del Terziere di appartenenza – saranno indossate da Stefania Cotini per Mezule (già Dama degli Anelli di Mezule nel 2017), Elisa Tiratterra per Fraporta (già Dama degli Anelli di Fraporta nel 2010 e nel 2011) e Veronica Pagliai (già parte del gruppo Anelli di Santa Maria negli anni precedenti).

I TRE TERZIERI

Per quanto riguarda il corteo di Mezule, che, come di consueto, sarà sobrio e rigoroso, il grosso del lavoro è stato fatto sugli abiti già esistenti che sono stati rifiniti e risistemati ad hoc e ci saranno alcune novità. La sartoria annuncia un gruppo musici completamente rielaborato.

Per il corteo di Fraporta la sartoria si è occupata del rifacimento degli alfieri delle famiglie e del gruppo degli armati con uno sguardo nuovo in linea con il workshop di “sartoria medievale”.

Per il corteo di Santa Maria, il lavoro ha riguardato soprattutto gli abiti militari, anche in questo caso sulla scia del workshop invernale. Due quest’anno le dame che recheranno gli anelli.

Riserbo assoluto sul nome delle Dame degli Anelli dei tre Terzieri, che non saranno svelate se non al momento della sfilata notturna vera e propria.

La Corsa all’Anello , che si protrarrà fino al prossimo 14 maggio, è promossa dall’omonima associazione, con il sostegno e il patrocinio della Comunità Europea, della Regione Umbria, della Provincia di Terni, del Comune di Narni, della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, della Camera di Commercio dell’Umbria.

Biglietti per la Corsa all’Anello del 14 maggio in prevendita su circuito VivaTicket.

Sito ufficiale www.corsallanello.it