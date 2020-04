Corsa dell’Anello: Narni festeggia comunque via web. L’ Associazione Corsa all’Anello ha deciso di non rinunciare alla tradizione

La tradizionale Corsa dell’Anello di Narni si farà, sebbene via web. Questo è quanto è stato deciso dall’Associazione Corsa all’Anello che, dopo un’inizale cancellazione, ha fatto di tutto per non rinunciare all’evento principale della città di Narni. In questo modo, la 52ma edizione sarà una Corsa unica nella storia: sarà infatti la prima che si svolgerà online, attraverso social ufficiali e sito della manifestazione. Verranno rispettate anche le date inizialmente stabilite: si comincerà, come da calendario, il 23 aprile, su Facebook, con la tradizionale lettura del bando da parte del parroco della cattedrale, don Sergio Rossini, dal campanile del duomo, poi tutti i contradaioli, seguendo l’evento ‘La superba Narnia’, esporranno come da tradizione dalle loro finestre le bandiere dei terzieri.

Tra i vari appuntamenti, il 2 maggio, giornata dell’offerta dei ceri, tutti i cittadini, come gesto simbolico, saranno invitati ad accendere una candela dietro ai vetri delle finestre delle proprie abitazioni.