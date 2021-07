Il Comune di Perugia parteciperà a un bando regionale per sostenere nuovi lavori al Santa Giuliana. Assessore Pastorelli: “Puntiamo a realizzare altri interventi per completare il progetto di riqualificazione dell’ impianto”

La Giunta comunale, su proposta dell’Assessorato allo Sport, ha dato il via libera alla partecipazione da parte dell’ente al Bando per l’attuazione del Programma annuale per l’impiantistica sportiva 2021, destinato alle Amministrazioni locali e pubblicato dalla Regione Umbria lo scorso 12 maggio. Il Comune di Perugia parteciperà al suddetto bando proponendo il progetto definitivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo dello Stadio Santa Giuliana. Nello specifico i lavori riguarderanno interventi di riqualificazione dei servizi dell’impianto, al fine di ottenere l’omologazione C.O.N.I. (dopo quella specifica già ottenuta da parte della FIDAL), interventi per ottimizzare l’accessibilità all’impianto, con l’abbattimento di barriere architettoniche e l’installazione di un sistema di controllo accessi e interventi sull’impianto di illuminazione esterna, con connesso miglioramento strutturale-sismico delle installazioni, finalizzato all’estensione dell’utilizzabilità dell’impianto e al risparmio energetico. In un ultimo sono previsti anche degli interventi relativi alla sicurezza antincendio, con ottenimento del C.P.I.

Il costo complessivo dei lavori ammonta a circa 300mila euro, sostenuto per un massimo di due terzi dai fondi provenienti dallo stesso bando. La restante quota sarà finanziata con risorse comunali già previste nel bilancio 2021.