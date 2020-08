“Il centro storico sempre più protagonista dell’estate perugina’. E’ quanto dichiara l’Assessore Pastorelli a commento del successo della ‘Mangialonga Jazz’

Gli eventi del centro storico ancora in primo piano nell’estate perugina. A poche ore dal via di ‘Jazz in August’ la città celebra l’ottimo risultato dell’iniziativa ‘Mangialonga Jazz’, organizzata dalla Confraternita del Sopramuro, dal consorzio Perugia in Centro e da Perusia Futura, in collaborazione con i rioni di Perugia 1416 e le associazioni di Via dei Priori, Corso Garibaldi, Borgo Bello e via della Viola. Giovedì 6 agosto alcune vie e piazze dell’acropoli si sono trasformate in dei percorsi gastronomici che hanno visto protagonisti ben 30 esercizi commerciali. Ogni ristoratore ha messo in vetrina ‘il meglio piatto’ ad un prezzo fisso, non è mancato il buon vino e la buona musica, con gli artisti di strada.