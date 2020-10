Satech System dona 2.000 mascherine al Comune di Perugia

È stato Giovanni Rellini, presidente del Cda dell’azienda derutese Satech System a consegnare all’amministrazione comunale di Perugia, rappresentata per l’occasione dall’assessore Pastorelli, 2mila mascherine chirurgiche, da destinare secondo le necessità.

“La nostra azienda –ha spiegato Rellini- è nata un mese e mezzo fa proprio per produrre mascherine. Attualmente, ne abbiamo pronte già 250mila e, a magazzino, abbiamo materiali per circa 2 milioni di pezzi. Le nostre mascherine hanno, naturalmente, il marchio CE e siamo gli unici in Italia a utilizzare un impianto di debatterizzazione con lampade UV-C, che garantisce un abbattimento fino al 99%. Ci fa piacere e ci onora –ha concluso- poter dare il nostro contributo in questo periodo tuttora difficile e complesso per il nostro paese, supportando le istituzioni del nostro territorio.”