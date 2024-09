“La Giunta Ferdinandi sconfessa le ‘promesse’ elettorali: a Balanzano la palestra si farà”

Il consigliere di Fratelli d’Italia Clara Pastorelli: “Per giorni e settimane lunghi discorsi su green e cementificazione dell’area, poi la determinazione dirigenziale e la realizzazione di un progetto che piace a tanti cittadini ed associazioni

Chi si aspettava la rivoluzione e la mano di una Giunta di sinistra finalmente attenta A DIRE DI ALCUNI alle questioni green e al corretto utilizzo delle area verdi, rischia di rimanere deluso. Almeno per il momento e soprattutto per alcuni cittadini del territorio di Ponte San Giovanni.

Dopo aver tanto promesso in campagna elettorale, Vittoria Ferdinandi e la sua squadra è alle prese con il fastidioso compito di dare continuità a quanto saggiamente prodotto dalla precedente Giunta Romizi. Tra gli interventi già programmati, che necessitano solo di essere realizzati, c’è anche la palestra di Balanzano. Un progetto più volte denigrato dalla sinistra durante la campagna elettorale, per questioni più di carattere ideologico e di propaganda, che per reali criticità. Fatto sta che una volta scesi dal tour in pullman e trovato posto a Palazzo dei Priori, anche Vittoria Ferdinandi e i suoi collaboratori si sono resi conto della bontà e della necessaria fattibilità del progetto, tanto da darne esecuzione dopo la determinazione dirigenziale n. 2534 del 26 agosto 2024.

Una palestra progettata per supportare il territorio rispetto alle numerose esigenze di carattere sportivo, generate dalle tante società che operano da anni con grande professionalità e successo sullo stesso territorio. Non solo, la struttura ospiterà spazi polifunzionali molto utili alle diverse associazioni di Balanzano che da tempo attendevano per dare corso alle loro attività.

Senza dimenticare il vicino plesso scolastico che potrà beneficiare della palestra per offrire agli studenti una più efficace attività motoria.

Anche l’area ludica per bambini, con nuovi giochi, verrà mantenuta e spostata nella zona limitrofa al cva/bar: la stessa sarà completamente riqualificata e protetta rispetto ai parcheggi esterni.

Dopo le promesse e la propaganda di primavera, per Vittoria Ferdinandi e la sua Giunta, è arrivo un autunno all’insegna del ‘copia incolla’

ALCUNE INFO SUL PROGETTO

L’ innovativo impianto sarà omologato per lo svolgimento di varie discipline tra cui pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, ginnastica artistica, arti marziali, pallamano e pickball.

Il nuovo edificio è caratterizzato da un unico corpo di fabbrica costituito da un volume principale più alto centrale che racchiude il campo da gioco e due blocchi servizi/spogliatoi posizionati ai lati e di altezza inferiore. Le superficie coperta complessiva è di 1304 mq circa, ricompresi all’interno di un’area di sedime di circa 52 m x 29 m, di cui circa 850 mq destinati al campo di gioco mentre la restante parte risulterà occupata da funzioni di servizi, alcuni dei quali direttamente collegati all’attività sportiva, mentre altri sono collegati alle attività divulgative ed aggregative non strettamente collegate al campo di gioco.

Il nuovo edificio è progettato nel rispetto della normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche e consente l’accessibilità da parte dei diversamente abili.