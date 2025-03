La Giunta Ferdinandi ha deciso di rivedere i costi di accesso alla struttura in quanto la stessa non è più usata solo da chi pratica attività agonistica di atletica leggera

Rimodulazione delle tariffe delle società che utilizzano il Santa Giuliana: lo prevede la delibera comunale 101 del 12 marzo 2025. Il mondo dello sport nel corso degli anni è notevolmente mutato, l’utenza di chi usufruisce dell’impianto è cambiata e di conseguenza anche le tariffe devono stare – almeno questo è quello che si evince dalla delibera – al passo con i tempi.

“le società sportive che oggi frequentano l’Impianto Sportivo di Atletica Leggera di Santa Giuliana – si legge nell’atto – non sono più soltanto quelle che praticano attività agonistica (amatoriale e/o semiprofessionistica o professionistica) di Atletica Leggera, ma anche quelli di altre discipline sportive, sia nell’arco dell’intera stagione sportiva, ma anche e soprattutto nei periodi di preparazione alle rispettive discipline”

Inoltre “gli iscritti alle Associazioni/Società Sportive attuali, in un numero considerevole di casi (in particolare per quanto attiene ai più giovani), cambiano iscrizione all’Associazione/Società Sportiva anche nel corso della stessa stagione, perché possono cambiare la disciplina che praticano e/o per altri motivi”

Quindi sebbene nel corso del tempo le tariffe sono state adeguate ricorrendo mediante aggiornamenti periodici degli Indici Istat “non lo sono state altrettanto per quanto attiene al numero dei gruppi corrispondente alle attuali esigenze in conformità alla variegata tipologia di Associazioni/Società Sportive, né per i periodi di iscrizione”.

Per questo motivo “pur mantenendo l’impianto originario delle tariffe, sia in termini economici, che per i gruppi e periodi originali, si ritiene opportuno per l’impianto di atletica leggera integrare quelle parti ad oggi mancanti (sia in termini di numero di iscritti per gruppo che in termini temporali, trimestri semestri ecc.)”

Ecco quindi che interviene la delibera che “rimodula proporzionalmente le tariffe attuali previste, prevedendo ulteriori casistiche, sempre con la “ratio originaria” “.

Martina Braganti