Santa Giuliana: questa mattina il primo incontro con società ed associazioni

L’assessore Vossi: “Lavorare tutti insieme per rendere l’impianto sempre più fruibile”

Si è svolto questa mattina, 5 settembre, nella sala Rossa di palazzo dei Priori il primo incontro ufficiale tra l’Amministrazione comunale ed i rappresentanti delle istituzioni sportive, società sportive ed associazioni che usufruiscono dello stadio di atletica Santa Giuliana.

Presenti, tra gli altri, l’assessore allo sport Pierluigi Vossi, il dirigente dell’U.O. Impianti sportivi Paolo Felici, il funzionario comunale Francesco Mogranzini, il presidente della Fidal Umbria Carlo Moscatelli, il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza.

L’assessore Vossi, aprendo l’incontro voluto con l’intenzione di confrontarsi sulle criticità presenti nell’impianto in un’ottica di progressivo miglioramento della fruibilità dello stesso, ha tenuto a precisare che vi è la volontà da parte dell’Assessorato di organizzare questo genere di riunioni periodicamente, al fine di condividere insieme progetti, proposte e soluzioni per il Santa Giuliana.

Parlando dell’impianto, da lui definito patrimonio storico della città per la storia e la funzione ricoperte nel tempo, Vossi ha rimarcato come la massiccia presenza delle società sia rappresentativa del forte interesse che la struttura richiama su di sé.

Ciò anche alla luce del fatto che in Umbria sono pochissimi gli impianti, come il Santa Giuliana, omologati per gare di atletica leggera e, dunque, adatti per favorire un’attività in forte crescita. Una crescita testimoniata dai numeri, visto che, come confermato dal presidente Moscatelli, gli iscritti alla Fidal in Umbria nel giro di pochi anni sono passati da 2mila a 6 mila, con risultati, sia individuali sia di squadra, straordinari a livello nazionale ed internazionale.

“A fronte di questo dobbiamo lavorare per far sì che il Santa Giuliana, struttura tanto amata dai perugini, possa rispondere adeguatamente alle istanze delle società sportive. Ciò sarà possibile solo con il contributo diretto di chi tutti i giorni utilizza lo stadio e con l’attenta supervisione dei nostri uffici che in questi anni hanno svolto un importante lavoro di gestione diretta, pur tra mille difficoltà”.

Vossi ha quindi annunciato le prossime novità.

A breve ci sarà l’inaugurazione della palestra interna all’impianto, grazie – ha detto – all’impegno della precedente Amministrazione, che sarà riservata alle persone diversamente abili ed agli atleti alle prese con infortuni. Nel contempo si sta valutando la valorizzazione di un altro spazio del Santa Giuliana da destinare a palestra per tutti.

Nelle intenzioni vi è altresì il desiderio di procedere ad una rimodulazione del regolamento e delle tariffe di utilizzo da parte delle società, anche in vista della prossima attivazione dei tornelli di ingresso, al fine di correggere alcune criticità emerse ed arrivare alla massima equità. Nel frattempo Amministrazione ed uffici continueranno a lavorare senza sosta per cercare di individuare nuove forme di finanziamento (europee, nazionali o regionali) utili per valutare l’ipotesi di realizzazione di un impianto completamente nuovo, destinato solo all’atletica per tutti e 12 i mesi dell’anno, nonché una nova palestra al servizio delle scuole perugine per colmare l’attuale deficit di spazi.