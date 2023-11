Il Comune di Monte Santa Maria Tiberina in visita ufficiale nel sud del Texas

Verso il gemellaggio con la città di Edinburg. Michelini: “Stretti nuovi legami per valorizzare il territorio”



Una settimana intensa di incontri per la delegazione del Comune di Monte Santa Maria Tiberina, composta dalla sindaca Letizia Michelini, l’assessore Gregorio Severini e il capogruppo in consiglio comunale Diego Brillini, con le rappresentanze istituzionali della Valle del Rio Grande, nel sud del Texas a confine con il Messico, tra cui il sindaco e la city manager della città di Edinburg, nonché il magnifico Rettore dell’Università Rio Grande Valley (UTRGV).

La visita

Missione compiuta per raggiungere obiettivi importanti per la comunità montesca, tra cui una collaborazione stabile e duratura con l’Università UTRGV, una delle principali Università pubbliche del Texas, che svilupperà in accordo con il Comune uno scambio culturale e accademico, attraverso la realizzazione di corsi universitari per i propri studenti, presso il Palazzo Museo Bourbon del Monte.

Farà da solida base a questa collaborazione l’avvio del processo di gemellaggio con la città di Edinburg in Texas, sede principale dell’Università, tramite il quale verrà strutturato il coinvolgimento delle comunità locali e del mondo dell’associazionismo negli scambi culturali, per la realizzazione di progetti e iniziative.

“Un’occasione storica e stimolante per il nostro territorio e per la nostra regione”, così la sindaca Michelini, soddisfatta dell’esperienza vissuta. “La costruzione di questo rapporto consentirà uno scambio costante e duraturo, che oltrepasserà i confini del nostro Comune, con una realtà affascinante e multiculturale come quella della Valle del Rio Grande, un territorio in forte espansione economica, una terra di confine e di speranza, ricca di tradizioni e con una particolare attenzione verso le tematiche sociali e culturali”.