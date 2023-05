Grifonissima 2023: è partito il conto alla rovescia per la 42esima edizione

Il più importante evento podistico perugino è in programma per domenica 14 maggio. Sabato 6 maggio spazio ad un open day per facilitare le iscrizioni. Lo storico organizzatore Gianluca Pisello: “Puntiamo ad accogliere tanti appassionati”

Mancano una decina di giorni alla 42esima edizione della Grifonissima e la macchina organizzativa procede spedita. La Fondazione Avanti Tutta da martedì 2 maggio ha messo a disposizione la propria sede, in piazzale Umbria Jazz a Perugia, per agevolare le iscrizioni in presenza. Il Presidente del Circolo Unicredit, Gianluca Pisello, rimasto al fianco di Avanti Tutta dopo la cessione triennale del marchio, ha convocato gli amici soci per dare un ulteriore servizio rispetto alla piattaforma online www.icron.it. Servizio che si arricchirà di una giornata intera programmata per la giornata di sabato 6 maggio, sempre presso la sede di Avanti Tutta. Un open day per consentire agli appassionati, alle famiglie e soprattutto ai bambini di poter registrare la loro presenza alla Grifonissima 2023 e ricevere subito la t-shirt ufficiale, quest’anno griffata dall’architetto Leonardo Orsini Federici con la sua splendida opera.

“Le iscrizioni procedono bene – dichiara Gianluca Pisello – e puntiamo a mantenere gli standard di presenze che hanno caratterizzato questa manifestazione in epoca pre Covid. Speriamo di accogliere tanti podistici e di veder partecipare tante famiglie e studenti. La disponibilità della sede di Avanti Tutta ci consente di integrare il servizio di iscrizioni rispetto alla piattaforma online. Sabato daremo vita ad una giornata di festa, dove oltre alla possibilità di iscriversi ci sarà l’occasione per ascoltare buona musica con il DJ Giopa e di vivere la bella atmosfera che si respira a Pian di Massiano. Ci tengo a ringraziare i soci del Circolo Unicredit che anche quest’anno hanno dato il loro contributo volontario per l’organizzazione della Grifonissima”.