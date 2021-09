Elezioni: Matteo Salvini a Spoleto

Matteo Salvini torna in Umbria. Domenica 12 settembre alle ore 20 il segretario federale della Lega incontrerà i cittadini di Spoleto presso il ristorante “Il Caminetto” di Campello sul Clitunno. Saranno presenti il candidato a sindaco di Spoleto Paolo Imbriani, i candidati consiglieri della Lega, i candidati consiglieri della lista civica “Spoleto nel cuore” e i candidati della lista civica “Cambiamo con Toti”.

“Ancora una volta Matteo Salvini dimostra vicinanza e attenzione all’Umbria e alla città di Spoleto – spiega Valeria Alessandrini, vicesegretario regionale Lega Umbria – La sua presenza è per noi motivo di orgoglio e ci rende consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere a Spoleto come negli altri comuni al voto in Umbria e nel resto d’Italia. La lista della Lega è un mix perfetto di giovani, imprenditori, professionisti, volti noti della politica e della società civile, persone che amano Spoleto e che hanno deciso di mettersi al servizio della comunità. La Lega ha appoggiato la candidatura a sindaco di Paolo Imbriani, professionista capace, valido, che conosce molto bene il territorio e che saprà dare delle risposte efficaci in termini di iniziative e progetti per il futuro della città”.