Sold out per l’iniziativa “Vista in salute”

In Umbria 260 check-up gratuiti

Grande adesione alle due tappe di Perugia e Terni di “Vista in salute”, nel corso delle quali sono stati effettuati più di 260 check-up gratuiti per prevenire la cecità. Viene archiviata con successo la campagna promossa dalla Iapb Italia Onlus in collaborazione con l’unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Terni e Perugia per la prevenzione delle malattia della retina e del nervo ottico. Tutto questo è stato possibile grazie al truck mobile messo a disposizione dalla Iapb Italia Onlus, una struttura ambulatoriale mobile, dotata di più postazioni, dove è stato possibile effettuare gratuitamente diagnosi precoci e controlli ad alta tecnologia.

Da sottolineare l’importanza dell’evento per la prevenzione di malattie della retina e del nervo ottico che possono provocare cecità in quanto sono spesso asintomatiche negli stati iniziali, mentre diventano molto difficili da curare una volta manifestatesi pienamente.