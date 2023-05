Pierantonio, Umbertide e Terni: Matteo Salvini torna in Umbria

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Segretario federale della Lega Matteo Salvini torna in Umbria lunedì 8 maggio. Matteo Salvini sarà alle ore 12.00 a Pierantonio (piazza XXV Aprile) per fare visita alle zone colpite dal recente sisma, incontrare i cittadini e il candidato sindaco della Lega Luca Carizia. Alle ore 12.45 appuntamento con candidati, militanti e cittadini di Umbertide presso la sede locale della Lega in Piazza Largo Vibi. Il Ministro e segretario della Lega sarà poi a Terni alle ore 14.30 per un sopralluogo al cantiere del PalaTerni i cui lavori verranno portati a termine nei prossimi mesi.

“La visita di Matteo Salvini a Pierantonio – spiega il segretario regionale Lega Umbria On. Virginio Caparvi – conferma l’attenzione del Governo ai territori umbri colpiti dal sisma e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con uno stanziamento di 4 milioni di euro per la ricostruzione, il ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche. Nei giorni scorsi sono stati liberati i primi fondi relativi ai contributi per l’autonoma sistemazione e da alcune settimane gli alunni delle cinque classi della scuola primaria di Pierantonio hanno ripreso le lezioni presso la scuola dell’infanzia grazie a lavori di ristrutturazione e risistemazione dei locali avvenuti in tempi rapidi. C’è ancora molto da fare per tornare alla normalità, ma in questo percorso sappiamo di poter contare sull’impegno del governo e del Ministro Salvini. A Terni – prosegue Caparvi – svolgeremo un sopralluogo presso il cantiere del PalaTerni di prossima ultimazione. Una struttura che si inserisce nell’ambito di un progetto complessivo di riqualificazione dell’area dello Stadio dopo i lavori già portati a termine relativi agli spazi commerciali e che rappresenta un fiore all’occhiello per il territorio, in grado di creare opportunità di sviluppo e occupazione. Il palazzetto dello sport è stato a lungo sognato dalla città di Terni e grazie al lavoro degli amministratori della Lega diventerà presto realtà. Necessario portare a compimento opere infrastrutturali e di collegamento viario”.