Edilizia scolastica: succursale Liceo Mariotti immobile regolarmente manutenuto

Allarmismo infondato

La Provincia di Perugia, visti gli allarmismi infondati riportati in alcuni mezzi di informazione nei giorni scorsi, sottolinea che sull’immobile del Liceo Mariotti vengono eseguite regolari manutenzioni con risoluzione di problematiche ordinarie in collaborazione con la dirigenza scolastica e la segreteria. Quanto detto è necessario per evitare allarmi non giustificati. Inoltre l’ordinanza 31 del commissario straordinario per la ricostruzione, prevede un finanziamento di 6 milioni e 80 mila euro per il miglioramento sismico della succursale del liceo Mariotti sita in via degli Sciri.