Urban night trail: presentata la sesta edizione della corsa in notturna

In programma il 16 giugno

La città di Perugia è pronta ad ospitare una nuova edizione della Urban Night Trail, corsa in notturna non competitiva, organizzata dall’Associazione Podistica Dilettantistica Ponte Felcino. L’appuntamento per la sesta edizione, presentata questa mattina 12 giugno nel corso di una conferenza presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori alla presenza dell’assessore allo sport Clara Pastorelli, del presidente dell’AD Podistica Ponte Felcino Gianni Longetti e della direttrice del Manu Maria Angela Turchetti, è per venerdì 16 giugno. Presenti all’incontro anche Michele Belia e Luca Grilli, in rappresentanza di tutti i soci della podistica che hanno contribuito alla realizzazione del trail.

“E’ stato per me un grande onore – ha spiegato la direttrice del Manu Turchetti – essere coinvolta dagli organizzatori in questo progetto che è strettamente connesso con l’idea di cultura. Transitare per il chiostro del nostro museo, ma soprattutto poter ammirare durante la corsa le bellezze straordinarie che Perugia può vantare, è il modo migliore per fare una piacevole conoscenza della città e della storia”.

L’assessore Clara Pastorelli ha voluto ringraziare, in avvio di intervento, proprio la direttrice Turchetti per aver accolto con entusiasmo il messaggio dello sport perugino rappresentato, nel caso di specie, da un’eccellenza come la Podistica ponte Felcino che ha saputo con la sua proposta coniugare la corsa con la cultura. Proprio la partecipazione di un’Istituzione nobile come il Manu, infatti, consente di realizzare quella sinergia che è fondamentale per valorizzare tutti insieme le eccellenze della città.

“Sono contentissima di questa sesta edizione che certifica la crescita costante di un evento imperdibile. Oggi lo sport dà un grande segnale di attenzione verso la città, ma anche verso valori come quello della prevenzione ben rappresentato dalla presenza delle Pink ambassador”.

L’assessore, che ha ringraziato la podistica per l’impegno ed il corpo della polizia locale per il sostegno logistico, ha spiegato come, partecipando alla gara non competitiva, sarà possibile ammirare e conoscere le meraviglie di Perugia in un’atmosfera unica come solo l’orario notturno può garantire.

“Sono certo che sarà un’altra emozione, perché il progetto parte da un’idea vincente in cui l’Amministrazione comunale crede fermamente. L’auspicio, pertanto, è che la Urban Night Trail diventi una corsa emozionale di riferimento per l’tutta l’Umbria e non solo per Perugia. Come Istituzione continueremo a sostenerla ed a lavorare per farla crescere ancora”.

Il presidente della podistica Giani Longetti ha spiegato che il senso della manifestazione sta tutto nel suo titolo “tutta un’altra corsa”, perché rappresenta un tipo di competizione del tutto diversa dall’usuale. Nel rimarcare l’impegno della sua associazione per l’organizzazione dell’evento, Longetti ha riferito che la novità assoluta dell’edizione 2023 è rappresentata dalla presenza della musica. Come illustrato dal prof. Andrea Franceschelli, infatti, lungo il percorso ci saranno quattro punti dedicati alla musica: alla partenza ai giardini Carducci suonerà una banda; presso l’anfiteatro del Santa Margherita spazio a pop e rock; nel chiostro del Manu ci sarà un coro che eseguirà musica rinascimentale; infine a San Francesco al Prato un quartetto di sassofoni proporrà musiche varie che spazieranno da Bach a Mozart, da Vivaldi a Frank Sinatra.

LA CORSA

La corsa – hanno spiegato i rappresentanti della podistica con Michele Belia e Luca Grilli – si snoda nel centro storico della città per circa 10 km, con un percorso rinnovato in alcuni tratti rispetto al passato. La partenza avverrà alle 20:30 dai Giardini Carducci, dove è previsto anche l’arrivo finale dei partecipanti, dopo che avranno percorso i 10 km del tracciato, con un dislivello di circa 500 metri.

Tra le novità di quest’anno, un percorso leggermente modificato rispetto alle precedenti edizioni, per esigenze logistiche: partendo dai Giardini Carducci, la corsa toccherà poi il parco Santa Margherita, il parco della Cuparella, l’acquedotto, il parco Sant’Angelo e l’Arco Etrusco, attraversando vicoli e piazze del centro.

La corsa, non competitiva, accoglierà atleti provenienti dall’Umbria ma anche da altre regioni d’Italia (in particolare Abruzzo e Toscana), che avranno modo non solo di partecipare a un momento di sport ormai consolidato nel panorama dei trail urbani, ma anche di convivialità e di turismo. La corsa, infatti, offre l’opportunità di ammirare Perugia da un punto di vista insolito, reso ancora più suggestivo dall’atmosfera del crepuscolo.

Il percorso sarà adeguatamente segnalato e facilitato dalla presenza di personale apposito con ben 67 postazioni.

TURISMO E CULTURA: LA VISITA AL MANU

Ed a proposito di turismo e cultura, gli accompagnatori, amici, parenti dei partecipanti al Perugia Urban Night Trail, avranno l’opportunità di effettuare una visita al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, guidata dalla Direttrice del Museo, Maria Angela Turchetti, che apre le porte di uno dei luoghi simbolo della città, confermando e rafforzando la collaborazione con la Podistica Ponte Felcino che prosegue ormai da anni, in occasione proprio del trail. La visita sarà offerta dall’Associazione Podistica Ponte Felcino per i primi 40 che si iscriveranno all’indirizzo mail info@podisticapontefelcino.it e per i minorenni; per tutti gli altri il costo sarà di Euro 5.

IL SOSTEGNO AL PROGETTO PINK IS GOOD

Il Perugia Urban Night Trail 2023, infine, sosterrà per il terzo anno consecutivo, il progetto Pink is Good della Fondazione Umberto Veronesi, per la lotta ai tumori femminili e la promozione di sani stili di vita e dell’importanza della prevenzione, con la partecipazione alla manifestazione delle Pink Ambassador del team perugino, guidate dal coach Fidal XX.

ISCRIZIONI

Sarà possibile iscriversi on-line fino al 15 giugno compreso. Il giorno della gara si potranno sia ultimare le iscrizioni già effettuate on-line che procedere all’iscrizione e ritirare i pettorali presso il Pala Pellini di Perugia, a partire dalle ore 18:00 e fino alle ore 19:30. Per informazioni e iscrizioni: www.podisticapontefelcino.it/punt6