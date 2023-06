Castel Ritaldi, agevolazioni Tari per le attività commerciali della frazione Bruna

Per far fronte ai disagi che deriveranno dalla deviazione del traffico per via dei lavori al ponte di attraversamento del torrente Tatarena

Per le attività commerciali, artigiane e di servizio che hanno contatto diretto con il pubblico, nella frazione Bruna di Castel Ritaldi, sono in arrivo agevolazioni Tari. Ad annunciarlo è il sindaco di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini, che spiega anche i motivi che hanno portato la Giunta ad adottare la misura consistente nella riduzione parziale del tributo sui rifiuti per l’anno in corso.

“A breve – ha specificato Sabbatini –, la Provincia di Perugia dovrà effettuare un intervento di messa in sicurezza e ripristino di infrastrutture consistente nel consolidamento strutturale del Ponte di attraversamento del torrente Tatarena, ubicato nella Frazione della Bruna della strada provinciale 451-1, cosiddetta Tuderte, al chilometro 14+424. La tipologia dell’intervento manutentivo comporterà la necessaria chiusura totale al traffico veicolare per circa due mesi, che implicherà una deviazione verso vie alternative, che abbiamo già individuato e che la Provincia sta mettendo a punto sotto richiesta dell’amministrazione comunale. Questo preclude alla maggioranza delle attività produttive del territorio il normale flusso di clientela abituale e di passaggio; perciò, abbiamo ritenuto necessario applicare una riduzione della Tari, rapportata al periodo di chiusura per i lavori e applicabile relativamente alla parte variabile della Tariffa connessa alla produzione del rifiuto urbano”.

La riduzione sarà applicata sulla rata di saldo scadente il 2 dicembre 2023, direttamente nell’avviso di pagamento. In caso di omesso o parziale pagamento di quanto dovuto per l’anno 2023 l’agevolazione sarà revocata e recuperata secondo le modalità ordinarie.

“La copertura del minor gettito – ha aggiunto Sabbatini –, stimata in circa 9 mila euro, è assicurata con risorse del Bilancio 2023/2025 diverse dalla Tari. La proposta della riduzione della Tari è arrivata dall’amministrazione comunale circa dieci giorni fa agli Uffici che si sono adoperati nell’immediatezza a trovare le risorse di bilancio”.

Rossana Furfaro